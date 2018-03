Metoo-relaterade anmälningar har ökat till PO

Pressombudsmannen Ola Sigvardsson förklarar det hela:

– Man har tre månader på sig efter publiceringen. Vi prövar inte det som är äldre tre månader. Vi har ungefär två-tre månader efter publiceringarna fått in ett betydande antal.

Vad tror du att det beror på att de kommer nu?

– Jag tror att de personer som blev kritiserade, eller uthängda eller vad man ska säga, i samband med metoo kanske har haft anledning att fundera över saker och ting innan de gör en anmälan.

Till Allmänhetens pressombudsman, PO, kan personer vända sig om man upplever sig kränkt eller utpekad av något som publicerats i papperstidning eller nättidning. PO granskar ärendet, tar in kommentarer från den anmälda tidningen och från anmälaren och föreslår sen till Pressen Opinionsnämnd om den aktuella tidningen ska klandras eller inte.

Det är alltså nämnden som beslutar och där man också kan överklaga. Ola Sigvardsson berättar att han kommit långt i processen med ett stort antal anmälningar:

– De tidiga anmälningarna, de som skickades in i samband med publiceringarna i höstas, där är brevväxlingen mellan tidningarna och anmälarna avslutad. Vi håller som bäst på och skriver våra beslut. Det är flera stycken som kommer att avgöras under våren.

Trots att Ola Sigvardsson just nu handlägger ett stort antal ärenden gällande metoo-publiceringar så vill han ändå sätta det i relation till det totala anmälningar som brukar komma in på ett år.

– Det är mycket ovanligt att en och samma företeelse drar till sig så många anmälningar som i det här fallet cirka 25. Men sett i perspektivet att vi får in 500-600 anmälningar per år är det inte ens dominerande del av det vi har fått in det senaste året.