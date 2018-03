Trump sätter stopp för oljemålningar

Med ett budgetunderskott för USA på 215 miljarder dollar bara för februari månad, har Trumpadministrationen i alla fall sparat in på en utgiftspost, nämligen oljemålningar.

I och med signerandet av the Eliminating Government-funded Oil-painting Act, även kallad the "Ego" Act, satte president Donald Trump stop för traditionen att låta högt uppsatta tjänstemän och politiker få sitt porträtt målat i olja, när deras ämbetsperiod är över. Därmed sparar man in 500 000 dollar av de federala utgifterna, skriver Artnet.

Traditionen med målade porträtt lär ändå fortsätta som vanligt, fast med bidrag från andra håll.

Just nu drar de officiella porträtten av förre presidenten Barack Obama och inte minst av Michelle Obama stora publikskaror till the Smthonians National Portrait Gallery i Washington DC, så stora att man fått flytta Michelle Obamas porträtt till en större sal för att ge möjlighet för alla att se ordentligt.

Finansieringen av de både porträtten kom från privata fonder, och dom var för första gången målade av afroamerikanska konstnärer.