Sångerskan Lill-Babs är död

Barbro "Lill-Babs" Svensson har avlidit efter en kort tids sjukdom, bekräftar hennes döttrar på Instagram på tisdagsförmiddagen. "Hennes hjärta har slagit många sköna slag för publiken, familjen, kollegorna och vännerna men nu får det vila", skriver de.

– Det här är naturligtvis ett mycket tråkigt besked för hela landet. Hon är en av de få personer som berör allra allra längst in. De som har flyttat in i hjärtat på oss, som Evert Taube och Astrid Lindgren, säger Anders Eldeman, programledare på Sveriges Radio och fortsätter:

– Det är en artist som kan hela skalan. Hon började blygsamt som jazzsångerska och lärde sig allting. Hon har alltid funnits med i alla sammanhang där alla har roats, säger han.

"Lill-Babs" karriär började i slutet av 50-talet när den då ungefär 20-åriga Barbro Svensson fick låten "Är du kär i mig ännu Klas-Göran?" av den då relativt okände Stikkan Andersson. Han tänkte att hon skulle sjunga den på rikssvenska men "Lill-Babs" var av en annan uppfattning, berättade hon i Söndagsintervjun i P1 den 14 maj 2017.

"Lill-Babs" dränkte låten i Hälsingedialekt och resten är historia.



Sedan fick hon hits som "Itsy bitsy teenie weenie yellow polka dot bikini" följt av bland annat "En tuff brud i lyxförpackning" som hennes dåvarande manager, orkesterledaren Simon Brehm med flera har skrivit. Det är en låt som "Lill-Babs" sjunger som nattklubbssångerskan Lollo i filmen "Svenska floyd" från 1961 men som lika gärna kunde vara en beskrivning av henne.

Någonstans på vägen bestämde hon sig för att ingen skulle få trampa på henne, men hon fick kämpa hårt för att hålla sitt privatliv utanför skvallerpressen, och i en biografi från 1996 berättade hon att det var som scenartist hon ville utvecklas.

Nöjesproducenten Vicky von der Lancken har känt Lill-Babs i 43 år. Mellan 85 och 87 arbetade de också tillsammans.

– Hon lärde mig att gå innan jag började springa. Som vän var hon den mest vänliga och hon var en god människa och såg alltid positivt på tillvaron. Som artist tycker jag att hon var en stor entertainer. Hon var fantastisk. Jag fick förmånen att producera Barbro ihop med Lars Forsell. Som hon älskade sin publik. Hon verkligen, på riktigt älskade sin publik och hela Sverige älskade henne.



Lill-Babs ville ha direktkontakt med sin publik, och under hela livet högt upp i åren varvade hon turnéer med enstaka konserter och scenshower.



– Jag älskar det. Jag fullkomligt älskar att få stå där och berätta alla de här fantastiska texterna som jag har fått genom åren, och sedan också dra iväg med en schlager. Det är också kul va, men att göra en blandning och att göra en resa bland alla mina texter och all musik man har fått uppleva sedan jag var barn eller som vi har, berättade hon i P4 Mötet den 30 april 2008.



Hon beställde texter åt sig, däribland av poeten och akademiledamoten Lars Forssell. Det blev ett mycket uppmärksammat samarbete eftersom han verkade i kulturens så kallade "finrum" och hon på dess förstukvist om man så säger, men de hade känt varandra sedan 60-talet. I en show som hade premiär 1980 sjöng hon svenska texter som han hade skrivit speciellt för henne till kända engelska och franska låtar. Det fick "Lill-Babs" mycket fin kritik för, och låten "Barbros klockaria" av Lars Forssell återkom som signaturmelodi när Lill-Babs gjorde ett av sina många programledarjobb i tv i "Vem tar vem?" i början av 90-talet.



Barbro "Lill-Babs" Svensson tillhörde den svenska artisteliten under mer än sex decennier och redan i början av 60-talet var hon så pass känd att hon fick skriva autograf åt de några år yngre grabbarna i The Beatles, som framträdde i samma avsnitt av tv-programmet Drop in 1963. Bland hennes vänner från den tiden finns den amerikanska mästerproducenten Quincy Jones som då spelade mycket i Sverige och som vid en konsert tillägnade henne låten "Midnight sun will never set".

– Hon var en urkraft. Jag ler, för när jag tänker på Barbro tänker jag i glädjen och kärlekens tecken. Hon kommer alltid att ha en stor plats i mitt hjärta, säger Vicky von der Lancken.