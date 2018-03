Rockikonen Jerry Williams död

Det meddelade hans management i ett pressmeddelande på måndagen.

Med sina över 50 år på scen som artist, blev Jerry Williams en av Sveriges mesta rockstjärnor. Många av hans låtar är älskade av svenska folket, till exempel 'Did I tell you' som toppade svenska singellistan när den kom 1988. Williams har vunnit två grammisar, senast 2010 då han tilldelades "Årets hederspris"¨

De senaste åren har Jerry Williams medverkat i flera shower och varit ute på turné. En kvarts miljon fans köpte biljetter till "Jerry – The Farewell Show", som blev en succé och fick förlängas. Hans senaste album Ghost rider släpptes 2015 och mötte fina recensioner i media.

Jerry Williams, född Erik Fernström, slog igenom som sångare i bandet The Violents i början av 60-talet. Med Jerry Williams som frontfigur spelade gruppen som förband till The Beatles 1963. Därefter har Williams haft en solokarriär som förvandlat honom till en av Sveriges populäraste artister.

Med rötterna i arbetarklassen profilerade sig Jerry Williams som politiskt röd och vänstervriden. Före sin artistkarriär arbetade Jerry Williams som rörmokarlärling. Han fick LO:s kulturstipendium 1985 med motiveringen "han är en fin företrädare för en musikstil som kanske framförallt är arbetarklassens, i en bransch som präglas av hård kommersialisering och stor känslighet för tillfälliga trender håller han fast vid sin egen stil och har varit sin publik trogen, inte minst i folkparkerna" .