Max Martin prisades på Grammygalan i natt

Adele och Beyoncé hade båda chans att ta hem pris i de tunga kategorierna årets album, årets låt och årets skiva. Och det blev Adeles "Hello" som blev årets låt, som stjärnan också inledde galan med.

- Tack för ert tålamod med mig och för att ni har hjälpt mig att skapa den bästa sång jag någonsin gjort, sade Adele när hon tog emot utmärkelsen för årets låt tillsammans med producenten Greg Kurstin.

Hennes album "25" fick också det tunga priset årets album, med Max Martin och Johan "Shellback" Schuster som medproducenter, samtidigt som årets skiva är hennes "Hello".

Adele gjorde även ett bejublat framträdande där hon hyllade George Michael, som avled i december. Hon sjöng först bara några sekunder, sedan tvingades hon börja om. Men när hon väl tagit sig igenom sin cover på "Fastlove" fick hon stående ovationer, och hon hade själv tårar i ögonen.

- Jag vet att det är direktsändning, förlåt, sade hon när hon avbröt sitt framträdande.

För bara några dagar sedan släppte Beyoncé nyheten på Instagram: Hon är gravid med tvillingar.

Och på nattens gala i Los Angeles gjorde hon ingen besviken när hon visade hon upp babymagen i ett drottninglikt uppträdande med "Love Drought" och "Sandcastles" i en hyllning till moderskapet - och sociala medier exploderade igen.

Beyoncé var nominerad i nio kategorier, en siffra som innebär att hon har 62 Grammynomineringar totalt - flest nomineringar hittills för en kvinnlig artist.

Men det stod tidigt klart att det inte skulle bli någon storslam för Beyoncé. Visserligen fick hon redan på "förgalan" sin första Grammy, för bästa musikvideo för"Formation" - men i flera andra kategorier som hon var nominerad i vann någon annan.

Exempelvis tog David Bowie hem en Grammy för "best rock performance" för "Blackstar", som släpptes bara dagar före hans död i januari förra året, framför Beyoncés "Don't hurt yourself" tillsammans med Jack White.

I de tidiga priserna slog Adele också Beyoncé vad gäller "best pop solo performance" för "Hello" framför Beyoncés "Hold up", och hennes "25" har även vunnit pris för "bästa popalbum".

Men Beyoncé kammade hem ett pris för bästa album i kategorin "urban contemporary" för "Lemonade".

De svenska producenterna och låtskrivarna Max Martin och Johan "Shellback" Schuster belönades med en Grammy för låten "Can't stop the feeling", i kategorin bästa låt skriven för visuella medier.

Den svenska producentduon var nominerade tre gånger, förutom för vinnarlåten med Justin Timberlake från filmen "Trolls" var även en med Pink nominerad i samma kategori ("Just like fire").

Dessutom var Max Martin nominerad ensam i prestigefyllda kategorin årets producent, en klass han vann för tre år sedan. Men den här gången fick han se sig slagen av Greg Kurstin, som bland annat producerat Adeles "Hello".

Även Anne Sofie von Otter var nominerad, i kategorin bästa operaskiva för sin inspelning av Händels opera "Giulio Cesare".

Den svenska mezzosopranen har redan vunnit fyra Grammypriser i sin karriär, men den här gången blev hon utan.

Årets låt: Adele: "Hello"

Bästa nykomling: Chance The Rapper.

Bästa rockalbum: "Tell me I'm pretty", Cage the Elephant.

Bästa popalbum: "25", Adele.

Bästa rocklåt: "Blackstar", David Bowie.

Bästa solouppträdande, pop: "Hello", Adele.

Årets producent: Greg Kurstin.

De nominerade i några av de mest prestigefyllda kategorierna (priset för årets skiva går till artisten och producenterna och kan gälla antingen en singel eller ett album):

Årets skiva: Adele: "Hello", Beyoncé: "Formation", Lukas Graham: "7 years", Rihanna featuring Drake: "Work", Twenty One Pilots: "Stressed out"

Årets album: Adele: "25", Beyoncé: "Lemonade", Justin Bieber: "Purpose", Drake: "Views", Sturgill Simpson: "A sailor's guide to earth".