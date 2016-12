Rödkål – en hit ihop med fet mat

I en studie på möss har man sett att små färska skott av rödkål i kombination med fet mat delvis minskade både viktuppgång och fettinlagringar i levern.

Möss som åt lika mycket av samma feta kost men inte i kombination med rödkål, gick upp mer i vikt och lagrade in mer fett i organen.

Den här studien är gjord på möss och man vet därför inte om effekterna är de samma på människa. Men skulle de vara det, skulle det kunna vara intressant för att motverka sjukdomar i lever, hjärta och kärl säger forskare vetenskapsradion pratat med.

Källa: Haiqiu Huang et al, 2016. Red Cabbage Microgreens Lower Circulating Low-Density Lipoprotein (LDL), Liver Cholesterol, and Inflammatory Cytokines in Mice Fed a High-Fat Diet. J. Agric. Food Chem., 2016, 64 (48), pp 9161-9171 DOI: 10.1021/acs.jafc.6b03805