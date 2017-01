P4-toppens årslista 2016

Elva artister/grupper klarade bedriften att ligga kvar på listan i maximala 10 veckor.

Platssiffran (placeringen) räknas fram genom att placeringarna under veckorna på listan adderas. Lägst poäng/totalsumma vinner. Vid lika poäng avgör flest antal förstaplatser, andraplatser, o.s.v...



1. Martina Moberg - Lost and found 10 p

Hör låten och läs mer om Martina Moberg



2. Running Cooper - Light bricks 11 p

Hör låten och läs mer om Running Cooper

3. The Backbeat Conspiracy - Too sexy for America 15 p

Hör låten och läs mer om The Backbeat Conspiracy

4. Midland - Me and Bobby McGee 26 p

Hör låten och läs mer om Midland

5. Stormgoat - Speed demon 28 p

Hör låten och läs mer om Stormgoat

6. Lena Ljung - Du kan alltid komma hem 28 p

Hör låten och läs mer om Lena Ljung

7. Alf Eliasson - By der je ha vöxe upp 28 p

Hör låten och läs mer om Alf Eliasson



8. Erika & Sofia - All of the stars 31 p

Hör låten och läs mer om Erika & Sofia

9. The Inland River - Abisko 32 p

Hör låten och läs mer om The Inland River

10. Projekt X? - Per automatik 32 p

Hör låten och läs mer om Project X?





11. Triakel - Sparksången 43 p

Hör låten och läs mer om Triakel