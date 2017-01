Norge har påbörjat sin radiorevolution

Från och med nu måste man ha en digitalradioapparat för att få in riksradiosändningar i fylket Nordland. NRK går direkt över till det som kallas dab+, medan P4 och Radio Norge till en början nöjer sig med den äldre digitalstandarden dab.

Det går självklart också att fortsätta lyssna på radio i Norge via internet. Men fm-mottagare duger i fortsättningen bara till att ta in mindre stationer, i första hand lokalradio.

Enda landet

Myndigheterna råder alla, inte minst de som lyssnar i bilen, att uppgradera sina apparater till dab+. För att göra det måste man antingen köpa en helt ny apparat, eller - à la digital-tv-övergången för några år sedan - skaffa en liten extrapryl som kopplas till den gamla radion.

Dab-radio sänds även i många andra länder, däribland Sverige, men Norge är hittills det enda landet som vågat ta steget att börja stänga av fm-nätet.

NRK:s generaldirektör Thor Gjermund Eriksen erkänner att greppet är kontroversiellt. -Vi klarade ju samma övergång på tv-fronten för 5-6 år sedan, säger han till nyhetsbyrån NTB. -Det var inte enklare, alla tv-tittare måste skaffa sig en dekoder. Vi hade samma diskussion och oro då.

Fler kanaler



Men det är först nu, när de analoga kanalerna försvinner, som fördelarna ska komma fram fullt ut, exempelvis i form av att värdefullt frekvensutrymme frigörs. Med dab får det också plats mycket fler kanaler i nätet.

Kritiken går bland annat ut på dab-tekniken sedan länge är förbisprungen av internet och andra varianter. Så frågan är hur många länder som följer Norges exempel.

Bland andra Sverige och Storbritannien har signalerat att man följer utvecklingen i Norge med största intresse. Danmark har fattat beslut om att stänga fm-nätet när den digitala mottagningen överstiger 50 procent av lyssnarna. Enligt nyhetsbyrån Ritzau är andelen digital lyssning i landet nu uppe i 31 procent.