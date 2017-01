Villapriserna sjunker i Jämtland - mest i landet

Priserna i de båda länen sjönk under sista kvartalet i fjol med hela sju procent, jämfört med tredje kvartalet samma år.

För riket som helhet bromsade prisökningen på småhus in rejält under hösten. Det blev en ökning med bara en procent under sista kvartalet.



I Värmland och Södermanlands län var prisökningen störst under perioden - en uppgång med fyra procent i bägge länen. Det visar statistik från SCB.

Men sett på årsbasis fick landets villaägare en kraftig värdestegring på sina hus under det senaste året. Priserna var, för riket som helhet, tio procent högre fjärde kvartalet 2016 än motsvarande period året innan (2015).