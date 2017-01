Andraplats för Tjäder i ovädersrubbad världscup

Det blev en andra plats - och det var tack vare snöovädret.

Efter en uppskjuten start fick tävlingsledningen till slut ta beslutet att ställa in finalen och låta resultaten från kvalet gälla.



– Vädret var riktigt bedrövligt och det var helt rätt att ställa in. Framför allt efter som det var så bra förhållanden under torsdagens kval och nivån på åkningen var så hög som den var och alla kunde prestera på topp, säger Tjäder i ett pressmeddelande.

Amerikanen McRae Williams vann och Max Bellemere, Kanada, blev trea.

Henrik Harlaut från Åre och Oliwer Magnusson från Östersund slutade på 13:e respektive 14:e plats.