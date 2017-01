FRÖ utmanar på P4-toppen

Paulina Fröling är uppvuxen i Brunflo men bor sedan 4 år tillbaka i Stockholm. Det bästa med att bo där tycker hon är närheten till sina vänner och de personer hon tycker om att skapa musik tillsammans med. Det sämsta är att hon saknar fjällen, tystnaden och Gamla Tingshuset.

Paulina har släppt tre låtar under 2016, alla finns att hitta på Spotify under artistnamnet FRÖ. Som ett komplement till sin musik tycker Paulina om att skapa visuella element, och till utmanarlåten Shout! finns även en video som hon släppte under en vernissage vid Mosebacke i Stockholm i våras.



Där ställde hon också ut fotografier hon tagit under året som en förlängning av musiken. Videon är inspelad i Jämtland och Härjedalen, eftersom Paulina bestämt tycker att det inte finns några vackrare platser.

Shout! är skriven av Paulina Fröling, Emanuel Abrahamsson och Jerker Hansson.

