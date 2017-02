The Soul Exchange utmanar på P4-toppen

Hårdrocksbandet The Soul Exchange har rötterna på Frösön i Östersund och bildades 2013 av Hans von Bell och Jens Joel Evaldsson.

Under 2015 kom det första fullängdsalbumet "The soul Exchange", och under 2016 skrev bandet kontrakt med Mervilton Records i USA för digital distrubition.

Utmanarlåten "Left Behind" släpptes i november och nu är det fem medlemmar starka bandet aktuellt med sitt andra album "Bloodbound" samt en Sverigeturné. Dessutom kommer de under året även att lanseras i Japan och USA.

Här ser du listan och nummer att rösta på - efter fre kl. 12

Dela gärna artikeln och låten - så gör du