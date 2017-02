Fågeln krossade helikopterrutan

Försvarmakten har startat en utredning för at ta reda på hur en fågel, av okänd art, kunde komma in i en militärhelikopter och skada en pilot under en mörkerövning i Sveg i fredags kväll.

– Man har helt enkelt krockat vad som bedöms som en större fågel och den har då gått igenom rutan och träffat piloten i ansiktet, säger Mats Gyllander, major på Luftstridsskolan.

Fågeln orsakade skador i ansiktet på piloten när den åkte in genom rutan och han fördes till Östersunds sjukhus samma kväll. Han har nu förts till hemorten Linköping för vård. Han har skador i ansiktet men väntas bli fullt återställd.

Statens haverikommission kan även komma att utreda olyckan.

– Just nu har vi fryst läget i Sveg och vi ska sätta oss ner nu under förmiddagen (måndag) och fatta ett beslut om vi starta en utredning, säger Stefan Carneros på Statens haverikommission.