Stor ökning av antalet dopningsbrott i länet

– Vi förstår nog inte vidden av problemet. Det är en enorm införsel i landet eftersom efterfrågan är väldigt stor, säger Johan Öhman som är aktiv inom antidopningsnätverket PRODIS och föreläser om dopning i Östersund i veckan.

Enligt Johan Öhman finns forskning som visar att dopning är ett av de största missbruken i Sverige i dag med 100 000 missbrukare per år.

– Det tror jag generellt att folk har dålig koll på.

Vad handlar det om för dopning då?

– Nästan uteslutande anabola steroider, att man ska bygga muskler snabbt. Samhället i dag säger att den framgångsrika mannen är vältränad.

– Vi har en slags quick fix-mentalitet i det här samhället så vi har inte tid att vänta och de här idealen som konstant pumpas ut påverkar oss enormt mycket.

Den typiska användaren av dopningspreparat är en kille mellan 17 och 34 år och det kan vara vem som helst. Även bland kvinnor ökar användandet.

– Vi har ett ideal bland kvinor idag där "strong is the new skinny". Kvinnor ska träna styrketräning, hård styrketräning, bygga muskler. Fantastikt bra.

– Men när tjejer också blir nyfikna på preparat som gör att det går fortare, då är det väldigt farligt för det här testosteronet vi pratar om är manliga könshormoner - det ska kvinnor inte ta.