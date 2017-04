De tre omkomna var barn

Bussolyckan - Detta har hänt

• En svår singelbussolycka inträffade på E45 strax söder om Sveg tidigt på söndagsmorgonen. Larmet kom till SOS Alarm klockan 07.01.

• Ombord på bussen var 59 personer som åkt från Skene, Marks kommun, på väg till Klövsjöns skidområd. Passagerarna var ungdomar och vuxna från klass 8 i Ängskolan i Marks kommun. Möjligen också enstaka niondeklassare, enligt TT.

• Tre personer har dött i olyckan och 20 personer vårdas fortfarande på sjukhus. För två av dem är läget kritiskt. Skadeläget beskrivs som mycket svårt.

• Sjukhusen har gått in i förstärkningsläge för att kunna hantera situationen.

• Mellan 25 och 30 personer fördes till sjukhus, uppgav räddningstjänsten till SR. Resterande personer på bussen fördes till församlingshemmet i Sveg där en POSOM-grupp erbjöd krishjälp.

• I Skene samlades berörda på skolan och församlingshemmet och Marks kommuns POSOM-grupp har aktiverats.

• Olyckan utreds av både Jämtlandspolisen och Trafikverket. Området är avspärrat och bussen tagen i beslag. Enligt uppgifter från Bussbolagets vd ska det ha varit dålig vägkvalitet som gjort att föraren tappade kontrollen.

• Bussbolaget säger till Ekot att chauffören var erfaren och dubbeldäckaren nybesiktigad. Man utgår från att reglerna om vila och rast har följts, det vill säga minst 45 minuters rast efter 4,5 timmars färd. När bussen rullar är det "svårt att tillse att alla resenärer på bussen använder bälte under hela färden", vilket är chaufförens ansvar för barn under 15 år, uppger Bergkvarabuss.