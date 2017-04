Krokoms golfklubb nysatsar på Sandnäset

Det planeras för fem nya hål så att Sandnäset blir en fullstor golfbana med 18 hål.

– Vi ser möjligheten att satsa på golfen eftersom den växer. Vi får fler och fler medlemmar, säger anläggningschefen Dennis Sandström.

Efter att golfen under några år tappat i antalet utövare har det börjat växa igen. Bland annat på grund av Henrik Stensons framgångar.

När Krokoms golfklubb 2012 gjorde konkurs tog företagsprofilen Nils-Åke Hallström över klubben. Sedan dess har antalet medlemmar ökat. Klubben berättar att de i dag har omkring 400 fullvärdiga medlemmar.

Dennis Sandström berättar vad han tror att medlemsökningen beror på:

– Vi har fokuserat mycket på kvaliteten på banan. Vi har byggt ett nytt klubbhus och ny parkeringsplats i anslutning till klubbhuset.

Sandnäset är i början av processen. Klubben har lämnat in bygglov och arbetar med ritningar. Men innan satsningen kan starta vill ägarna se ytterligare några medlemmar och att verksamheten visar lite plus i sommar. I dag går de ungefär plus minus noll. Om ett par år räknar Dennis Sandström med att allt är klart.

Totalt beräknas investeringen kosta runt sex miljoner kronor.