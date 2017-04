Restaurang fick utrymmas efter brand på tak

Det var vid sex-tiden på fredagskvällen som det började brinna på taket på restaurangen.

Räddningstjänst från Storlien, Åre och Meråker i Norge kallades till platsen. Närliggande väg och järnvägen stängdes av. All tågtrafik till Storlien stod still under en timme.

Strax efter sju var branden under kontroll. Inga personer skadades.