Awaken Earth Festival ska öka medvetenhet om hur man vårdar sitt inre och miljön

Festivalen som går under namnet Awaken Earth Festival kommer gå av stapeln på Stortorget och bjuder på allt ifrån konserter och föreläsningar till drop in yoga, en gratis visning av filmen Before the Flood med Leonardo Di Caprio i huvudrollen, konserter, föreläsningar och en marknad.

En av arrangörerna bakom festivalen är Angelica Glas. Hon berättar att syftet med Awaken Earth Festival är att skapa en medvetenhet om hur man som människa på bäst sätt skapar en miljömässigt hållbar livsstil och ett hållbart samhälle.

– Tillsammans kan vi vara med och göra småförändringar som ger stora resultat, berättar hon.

Sara L Johansson

sara.l.johansson@sverigesradio.se

Lina Wahlnemo

linawahlnemo.@sverigesradio.se