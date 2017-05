Finalfältet i P4 Nästa Jämtland 2017

SMS:a p4jämt (mellanslag) låt1, låt2, osv (låtens nr) Skicka till 722 50 (kostar 3 kr/röst + ev. trafikavgift) Rösta max 10 ggr från samma telefon.

Klicka på artisternas namn för att läsa mer och höra låtarna!

Finalfältet:

1. Mama´s Kitchen: Magical

2. Ida Graae: U-turn

3. Erik Koskinen: Mer än myten

4. Sisanda: If this is love

5. Erika & Sofia: Tallest girl around

Artisterna framför också sina låtar live på Magneten i Krokom, fredag 19/5, kl. 15.30.

Tidsschema i P4 Jämtland:

Fredag 5/5 presenteras länets fem finalbidrag, samtidigt som SMS-röstningen startar.

Fredag 19/5 blir det direktsänd final från Magneten i Krokom med de fem länsfinalisterna.

SMS-röstningen avslutas kl 16.45.

SMS-röstningen avslutas kl 16.45. En jury sätter sina poäng, som sedan sammanvägs med SMS-rösterna.

Vinnaren presenteras efter kl. 17.00 i P4 Jämtland.

Om P4 Nästa

P4 Nästas lokala finaler sker via P4:s 25 lokala kanaler inför publik under våren och sommaren. I samband med den lokala finalen avgör publiken tillsammans med jurygrupper, genom röstning och sammanvägda poäng, vilka bidrag som blir lokala vinnare.

Vad händer sen?

I början av augusti väljer en jury ut åtta av de 25 lokala vinnarna som slutliga tävlande i riksfinalen. Finalisterna tävlar och uppträder live i direktsändning i P4 under riksfinalen där en slutlig vinnare utses. Den låt som vinner P4 Nästa spelas också regelbundet i P4 och får en tid efter finalen en utmanarchans i Svensktoppen.