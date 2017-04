Hanna Nygren direkt till topp på P4-toppen

Ring och rösta fram till torsdag 4/5, kl. 13.

1. Hanna Nygren - Beutiful day 099-501 31

122 p (ny) Förra veckan: utmanare

2. Route 45 - How it feels 099-501 32

109 p (2 v) Förra veckan: 1:a

3. Annika Norlin f. Falkarna - Rött & svart pumpar hjärtat 099-501 33

74 p (6 v) Förra veckan: 2:a

4. Curt Jonsson - Vinter inom mig 099-501 34

72 p (3 v) Förra veckan: 5:a

5. Exogenous - Freedom 099-501 35

70 p (ny) Förra veckan: utmanare

Utmanare:

6. Bedroom Eyes - After I was a kid but before I grew up 099-501 36

Utanför listan:

Mama's Kitchen - Mama's Kitchen

53 p (9 v) Förra veckan: 4:a

Rösta på din favorit. Telefonnumret till respektive artist finns i listan ovan. Det kostar 1 kr + ev. trafikavgift.