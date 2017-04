Bedroom Eyes utmanar på P4-toppen

Kanske känner ni igen honom som indiepopsångare? Kanske som skådespelare? Kanske har ni sett honom i Östersundsrevyn?

Föllinges egna stolthet Jonas Jonsson är äntligen tillbaka under sitt artistnamn Bedroom Eyes och utmanar den här veckan med nya singeln "After I was a kid but before I grew up".

Hetsig pop med stor charm och genomtänkta texter är Bedroom Eyes signum - och hans senaste alster kommer inte göra fansen besvikna. Och som om singeln inte vore nog släpps det helt nya albumet "Greetings from the northern Sweden" den 12:e maj 2017.

