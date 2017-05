Sisanda vann länsfinalen i P4 Nästa 2017

Sisanda Nilsson är en sångerska och låtskrivare från Sydafrika som sedan 2014 bor i Östersund med sin man och en nyfödd liten son.

Sisandas musikaliska karriär tog fart 2011 då hon började spela på olika jazzfestivaler i Sydafrika, främst på modersmålet Xhosa. Med sina klickljud är Xhosa mest känt från Miriam Makeba, som för övrigt Sisanda delat scen med i början av sin karriär.

Hennes första singel "Indlela Yami" släpptes 2015 i södra afrika och spelas fortfarande på på sydafrikansk radio. Sedan några år tillbaka har hon också genom flera besök i Sverige jobbat ihop med producenten och låtskrivaren Markus Göranson, och därigenom sakta men säkert hittat ett nytt sound.

"If this is love" är första låten från deras samarbete och texten inspirerades av en tuff tid för Sisanda. If this is love handlar om att aldrig ge upp och att kämpa hårt för att nå sina drömmar.

Så röstades vinnaren fram

SMS-röstning pågick mellan 5/5 och 19/5.

En jury satte sina poäng under direktsändningen från Krokom.

SMS-rösterna sammanvägdes sedan med juryns röster.

Juryn

Mats Hurtig

Kultursammordnare i Krokoms kommun och mångåriga revykung, arrangör och programledare för P4 toppen i P4 Jämtland.

Elin Olofsson

Krokomsbaserad författare som gjort succé med sina tre romaner. Elins specialitet är ord så kanske hon kommer att tycka till lite extra om låtarnas texter.

Jonas Jonsson

Popstjärna från Föllinge. Kritiker och publik-rosad som Bedroom Eyes, men också som skådespelare och regissör i olika uppsättningar runt om i Sverige. Aktuell med ny skiva.

Anna Uhlin

Musikalartist från Hammarstrand. Efter några år av musik och teater-arbete runt om i Sverige är hon nu tillbaka i länet och har bland mycket annat synts i Estrad norrs uppsättning av "Utanförskapet" och som Lillebror i "Karlsson på taket".

Andreas Klar

Basist och sångare i dansbandet Mickeys. Årets musiker och vinnare av Guldklaven vid dansbandsveckan i Malung 2016. En stor musikprofil, inte bara i Krokom utan även resten av Sverige.

Annelie Lanner, Sveriges radio är juryns ordförande.

Vad händer sen?

I början av augusti väljer en jury ut åtta av de 25 lokala vinnarna som slutliga tävlande i riksfinalen. Finalisterna tävlar och uppträder live i direktsändning i P4 under riksfinalen där en slutlig vinnare utses. Den låt som vinner P4 Nästa spelas också regelbundet i P4 och får en tid efter finalen en utmanarchans i Svensktoppen.

Om P4 Nästa

P4 Nästas lokala finaler avgörs via P4:s 25 lokala kanaler inför publik under våren och sommaren. I samband med den lokala finalen avgör publiken tillsammans med jurygrupper, genom röstning och sammanvägda poäng, vilka bidrag som blir lokala vinnare.