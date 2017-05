Jämtländskt slutmål i segermatchen mot Schweiz

Men det var 2-1-målet av skyttekungen William Nylander, som fällde det egentliga avgörandet.

Halvvägs in i den andra perioden hittade Oliver Ekman-Larsson fram till Nylander med en passning från djupt in i egen zon. Nylander åkte mot mål, blev upphakad men kunde ändå ge Sverige ledningen med 2-1. Det var Nylanders sjätte mål i turneringen.

Det var i ett läge där Schweiz var det bättre laget och Sverige hade klarat av ett fyra minuter långt numerärt överläge.

I den första perioden var det däremot Sverige som dominerade. Efter fyra minuter kom också ledningsmålet genom lagets vassaste kedja. Nylander passade Oscar Lindberg, som skickade vidare till Nicklas Bäckström, som direktsköt nära den högra stolpen. Ett andra svenskt mål låg i luften, men i stället kom en snopen kvittering.

En schweizare slängde in pucken framför mål och via Ekman-Larssons klubba smet den in mellan benen på Henrik Lundqvist.

– Det överrumplade oss båda två, men det är sånt som händer i hockey. Det studsar hit och dit och ibland blir det konstiga mål, säger Lundqvist.

I den tredje perioden satte Alexander Edler 3-1 efter en, för honom, sällsynt lång uppökning som slutade med att han satte returen på Joel Lundqvists skott.

Efter det orkade inte Schweiz riktigt och segern var aldrig hotad.

– Självklart är de snabba i sina spelvändningar, men utöver det gör vi ett riktigt bra jobb. Backarna är svåra att spela mot i dag och det ger oss forwards mer tid i anfallszon, sammanfattade Gabriel Landeskog.

Radiosportens expert Jörgen Jönsson höll med om att det såg stadigt ut.

– De svenska killarna kontrollerar händelserna bättre än tidigare. Då har man anfallit med allt och riskerat kontringar. I dag bestämde man sig nog för att stänga ner matchen inför den tredje och inte ge Schweiz kontringslägen.

På lördag väntar semifinal mot Finland, som skrällde mot USA tidigare under dagen.