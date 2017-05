Kl. 15.30: Finalen i P4 Nästa Jämtland direktsänds från Krokom

Så röstar du:

SMS:a p4jämt (mellanslag) låt1, låt2, osv (låtens nr) Skicka till 722 50 (kostar 3 kr/röst + ev. trafikavgift) Rösta max 10 ggr från samma telefon.

Klicka på artisternas namn för att läsa mer och höra låtarna!

Finalfältet:

1. Mama´s Kitchen: Magical

2. Ida Graae: U-turn

3. Erik Koskinen: Mer än myten

4. Sisanda: If this is love

5. Erika & Sofia: Tallest girl around

Så röstas vinnaren fram:

SMS-röstning pågår från 5/5 till 19/5 kl 16.45.

En jury sätter sina poäng, som sedan sammanvägs med SMS-rösterna.

Vinnaren presenteras efter kl. 17.00 i P4 Jämtland.

Juryn

Mats Hurtig

Kultursammordnare i Krokoms kommun och mångåriga revykung, arrangör och programledare för P4 toppen i P4 Jämtland.

Elin Olofsson

Krokomsbaserad författare som gjort succé med sina tre romaner. Elins specialitet är ord så kanske hon kommer att tycka till lite extra om låtarnas texter.

Jonas Jonsson

Popstjärna från Föllinge. Kritiker och publik-rosad som Bedroom Eyes, men också som skådespelare och regissör i olika uppsättningar runt om i Sverige. Aktuell med ny skiva.

Anna Uhlin

Musikalartist från Hammarstrand. Efter några år av musik och teater-arbete runt om i Sverige är hon nu tillbaka i länet och har bland mycket annat synts i Estrad norrs uppsättning av "Utanförskapet" och som Lillebror i "Karlsson på taket".

Andreas Klar

Basist och sångare i dansbandet Mickeys. Årets musiker och vinnare av Guldklaven vid dansbandsveckan i Malung 2016. En stor musikprofil, inte bara i Krokom utan även resten av Sverige.

Annelie Lanner, Sveriges radio, är juryns ordförande.

Vad händer sen?

I början av augusti väljer en jury ut åtta av de 25 lokala vinnarna som slutliga tävlande i riksfinalen. Finalisterna tävlar och uppträder live i direktsändning i P4 under riksfinalen där en slutlig vinnare utses. Den låt som vinner P4 Nästa spelas också regelbundet i P4 och får en tid efter finalen en utmanarchans i Svensktoppen.

Om P4 Nästa

P4 Nästas lokala finaler sker via P4:s 25 lokala kanaler inför publik under våren och sommaren. I samband med den lokala finalen avgör publiken tillsammans med jurygrupper, genom röstning och sammanvägda poäng, vilka bidrag som blir lokala vinnare.