Vildsvin skjutet i trakten av Viskan

Det har under den senaste tiden skymtats vildsvin i området kring Torpshammar, och det är faktiskt så att det just nu är jaktsäsong för vildsvin. Detta gjorde Patrik Nolberg, som bor vid Torpshammar tog sig ut för att jaga under fredagen. Han såg två vildsvin och lyckades skjuta en av dem.

– Vi var och smög på nysådd åker och så såg vi två vildsvin där. Vi valde ut en av dem men det blev ett dåligt skott. Det tog dåligt så vi fick släppa på hundarna, säger Patrik Nolberg.

Då kunde se till att djuret avled?

– Ja, det skedde ganska fort, säger han.

Enligt Länsstyrelsen finns det troligen fler vildsvin i området. Har du märkt av det?

– Ja, man har ju fått höra det nu. Folk ser ju fler och fler. Den senaste veckan är det många som har sett vildsvin i området kring Torpshammar och upp mot Ånge, säger Patrik Nolberg.

Hur ser du på att det är vildsvin här uppe nu?

– Jag tycker inte om det. De hör inte hemma här. Det är ju hårda vintrar här så då överlever de inte om de inte blir matade. Risken är ju att de svälter ihjäl, säger han.

Kan det bli aktuellt att du skjuter fler vildsvin?

– Ja, de hör ju inte hemma här, så det kommer jag att försöka göra, säger Patrik Nolberg.