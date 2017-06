Intresset växer för kaninkött hemma och på restaurang

Genom att kaniner är goda foderomvandlare, tillgodogör sig hö på ett bra sätt och behöver inte lika mycket tillskottsfoder som andra uppfödda djur, lämpar sig djuret för uppfödning.

Detta menar lantbrukaren tillika kaninuppfödaren Hans-Inge Pettersson i Fåker, som även ordförande i kaninavelsföreningen i Jämtland.

- De avger inte heller lika mycket gaser per kilo kött, som andra djur, vilket gör köttet väldigt klimatsmart, säger Hans-Inge Pettersson.

Ann Larsson från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är positiv till utvecklingen:

- Det finns många fördomar kring kaninkött som något som man förknippar som krismat under kriget. Men det efterfrågas allt mer på restauranger, och jag tror att det beror på att vi som restauranggäster har blivit mer miljömedvetna. Vi äter allt mindre kött, men kött som är mer klimatsmart. Därför tror jag att kaninen har en framtid, säger Ann Larsson.

Under helgens festival Creative Party in the park på Frösön, kommer kockar och kaninuppfödare skapa maträtter baserat på kaninkött, vilka publiken kommer få provsmaka.