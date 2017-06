NU I P4: Stort jubileum vid Thaipaviljongen i juli

Det är 120 år sedan Kung Chulalongkorn besökte Utanede i östra Jämtland och 20 år sedan paviljongen började byggas.

Under jubileumsdagen den 19 juli står bland annat ceremoni och thailändsk dans på programmet.



Det blir även uppträdanden med kända svenska och thailändska artister som Tommy Körberg, Roger Pontare, Songkran The Voice och Toffee 3.50 Bath. Utställningen med Khon-masker ska också invigas under jubileet.



I samband med jubileumet anordnas en fem dagars festival som svenskar och thailändare arrangerar tillsammans.

Wat Pah Sokjai i Brunflo Phra Ben bjuder in alla barn till 120 års-firande av Thailändska Paviljongen i Utanede för att hedra Rama 5. Alla barn är inbjudna att delta och lära sig mer om livet som munk, buddhism, kultur och sommarmunkskola.

