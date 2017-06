Östersunds kommun inför klimatväxling på flygresor i tjänsten

Det handlar om 400 kronor per resa inom Sverige, 800 kronor per resa inom Europa och 1600 kronor per resa utanför Europa.

Pengarna ska användas till en satsning varje år som konkret ska minska påverkan på klimatet. Ett exempel kan vara elcyklar.

Det har politikerna beslutat i kommunfullmäktige. Klimatväxlingen ska utvärderas 2019.