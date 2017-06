Fyra anhållna för olika stölder i länet

Två personer, en kvinna och en man, som greps under tisdagen i Rossön i Strömsunds kommun är anhållna för grov stöld. Målsägaren upptäckte att någon gjort åverkan på en fastighet och ringde polis efter att ha sett en misstänkt bil i området. I bilen, som är stulen och registrerad i Tromsö, fanns stöldgods som polisen nu går igenom.

Ytterligare en man och en kvinna, hemmahörande i Östersund, greps under tisdagskvällen misstänkta för försök till inbrott samt inbrott i ett flerfamiljshus i Lugnvik. Detta efter att de hade försökt ta sig in i en lägenhet och senare bröt sig in i ett förråd.