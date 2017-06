Björn rammade sidan på Emelie Hermanssons bil

- Jag tvärnitade och tittade på björnen och tänkte "Vad tusan!", säger Emelie Hermansson till P4 Jämtland.

Det var när Emelie som bor i Överberg nära Sveg skulle ut och rasta hunden var hon med om en träff av det ovanliga slaget.

När hon svängt in på en grusväg där hon brukar släppa hunden hörde hon plötsligt en duns från passagerarsidan. Björnen hade ränt rakt in i sidan på bilen och skubbade vidare längs vägen innan den vek av in i skogen.

Blev du rädd?

– Nja, inte rädd men jag blev nog chockad.

Eftersöksjägare sökte efter björnen efter under kvällen och torsdagsmorgonen kunde de konstatera att den var oskadd.