Ny stor vindkraftspark innebär rekordavtal för Jämtkraft

Det är 80 snurror som ska byggas och parken beräknas kosta 3 miljarder kronor.

− Vindkraftsparken i Åskälen kommer bli en av de mest effektiva i Europa tack vare projektets storskalighet och områdets starka och jämna vindar. Parken blir ett viktigt bidrag till Sveriges omställning till ett förnybart elsystem, säger Annette Eriksson, vd för vindkraftbolaget Vasa Vind.

Vasa Vind står för utbyggnaden av parken medan APG, som förvaltar holländska pensionsfonder, blir ägare till vindkraftsparken.

Energibolaget Jämtkraft har tecknat det enskilt största avtalet för nätanslutning i bolagets 127-åriga historia i och med satsningen, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

– Det känns roligt att vi är med och bygger upp infrastruktur av den här digniteten för förnybar energi, säger Pär Nordström, projektledare Jämtkraft.

Jämtkraft kommer under augusti att börja avverka skog och under vårvintern påbörja bygget av ledningen. Vindkraftparken beräknas kuna anslutas till eläntet under senare delen av 2019.