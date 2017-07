ÖFK räddade poäng på övertid

Konstgräset har bytts och breddats tre meter och läktaren har också turborenoverats under allsvenska uppehållet för att bli godkänt till mötet med turkiska Galatasaray i Europa League på torsdag. Men underhållet av kvaliteten på avsluten verkar ha glömts i alla förberedelser för den historiska matchen på torsdag.



Östersund kom till en rad bra lägen men hade väldiga problem med att få hål på bortaförsvaret. Framför allt var det en nordirländsk anfallare som sänkte hemmalagets självförtroende. Jönköping hade målvaktsproblem då U21-landslagsmannen Anton Cajtoft var hemma och vilade efter EM och reserven Francisco Marmolejo Mancilla skadade axeln tidigt. Men vem behöver målvakt när det finns räddare som anfallaren Daryl Smylie.



Daryl Smylie agerade hjälte på mållinjen två gånger om i första halvlek. Och Smylie, som började sin Sverigesejour i just Östersund, visade sedan också sina kvaliteter i anfallsspelet när han gjorde allt rätt på Tommy Thelins fint lyfta frispark. J-södra tog ledningen med 1-0 i den 73:e minuten.



Men den riktiga hjälteglorian fick han inte ha på sig. Den sköts bort av Johan Bertilsson efter 91 minuter. Inhopparen, ny från Gefle inför säsongen, tryckte in bollen bakom inbytte målvakten Evgenij Kobozev och kvitterade därmed till 1-1, vilket också blev slutresultatet.



Att hemmalaget saknade kreativitet framåt kan förklaras med att Saman Ghoddos var avstängd och att Ken Sema fått en smäll på foten inför matchen och vilade för att kunna vara med på torsdag.

