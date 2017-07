Igelkotten är hotad av robotgräsklipparna

– De har inget flyktbeteende, de rullar ihop sig och blir liggande. Sedan klipper gräsklipparen till och då blir det allvarliga skador, berättar Veterinär Kersti Östensson som själv är med i föreningen Katastrofhjälp för fåglar och vilt.

– Alla andra djur springer i väg, men igelkotten stannar kvar och rullar ihop sig. De kan klara sig för rävar och grävlingar men inte mot gräsklipparna.

Hon ger också ett tips till robotgräsklippägarna att ställa in klipperioderna till dagtid och låta den stå still under morgontimmarna och skymningen för det är oftast då som igelkotten är ute och rör på sig.