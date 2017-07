Försvunna flickan i Hälsingland hittad välbehållen

– Ganska precis klockan 01.00 är det av en av polisens hundförare som anträffar flickan i sökområdet, säger Emil Sundqvist, vakthavande befäl vid polisen Region Mitt.

Hur mår hon?

– Såvitt jag förstår var flickan vid god vigör när man anträffade henne. Nu håller man på och försöker få ut henne ur skogen och sätta henne i kontakt med föräldrarna.

Var hittades hon?

– Jag har inte detaljerna var exakt, men jag vet att det är i terrängen runt berget där man sökt.

Polisen uppgav tidigare under söndagskvällen att man kallat in experter som kunde söka av gruvhål och skrevor. Emil Sundqvist vet inte under vilka omständigheter flickan hittades.

– Vi har ganska precis fått in det så jag har tyvärr inga detaljer om det.

Polisens sökinsats har pågått i nästan tolv timmar. Flickan försvann vid 11.30-tiden på söndagen i samband med en utflykt, och efter ett par timmars letande kontaktade hennes familj polisen.

Sökandet har varit mycket omfattande. Hundförare, helikopter, skallgångskedjor, fjällräddare från Jämtland och även specialister på gruvhål kallades in för att delta.

– Varenda kvadratcentimeter ska genomsökas så att vi är säkra på att det inte finns någon person där, sa polisens presstalesperson Mikael Hedström tidigare på söndagskvällen.

Nu avslutas sökinsatsen, flickan får komma till sina föräldrar, och om det behövs får hon kontrolleras av sjukvårdspersonal.

– Men såvitt jag förstår ska hon vara vid god vigör, säger Emil Sundqvist vid polisen Region Mitt.

Flickan undersöktes av ambulanspersonal och kunde sedan återförenas med sin familj.

Flickan hittades rakt söderut en bit från toppen av Blackåsberget i tät skog, enligt Mikael Lindgren på Region Mitt.