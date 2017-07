Viadukt Söder invigd i Östersund

En viadukt har byggts över järnvägen från Bangårdsgatan ned till kajen vid Storsjöstråket och är nu invigd och färdig att användas.

Östersunds kommun har satsat 50 miljoner kronor på investeringen.

– Det här är ett av de största projekten vi har haft på länge, säger Florian Stamm (MP), ordförande i miljö- och samhällsnämnden.

Varför behövs den här bron?

– Det blir ett helt nytt bostadsområde här med många nya människor som flyttar in och därför måste vi haen bra trafiklösning. Den väg som varit via hamnen, det är ett av våra finaste områden, det ska utnyttjas till annat och inte bilar, utan de får komma in lite bakvägen istället till bostadsområdet, säger Florian Stamm.