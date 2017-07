Häst dog efter en trafikolycka

Olyckan inträffade på riksväg 87 mellan Stugun och Lillsjöhögen. De två övriga hästarna ska ha klarat sig.

Enligt uppgifter till räddningstjänsten så berodde olyckan på att dragkroken eller draget på släpet gått av och släpet med hästar hamnade i diket. Ingen person skadades.

Olyckan inträffade vid halv tiotiden under söndagsförmiddagen. Under olycksarbetet leddes trafiken om via gamla vägen.