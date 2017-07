Två döda av nätdrogen fentanyl i länet

Sedan april 2015 fram till juni i år har 250 personer i Sverige dött med det narkotikaklassade läkemedlet fentanyl eller någon variant av det i kroppen. Två av dem avlidna är länsbor, varav en dog så sent som i våras.

- De senaste två åren har två personer från länet avlidit till följd av överdosering av fentanyl, säger Camilla Leosson vid polisen i Jämtland.

Fentanyl är ett kraftigt smärtstillande narkotiskt läkemedel som används inom sjukvården, bland annat som långsamverkande plåster. På nätet säljs fentanyl som pulver, tabletter, plåster, nässpray och vätska för intravenös injicering.

Drogen kommer i vågor

Mängder av fentanyl beslagtogs i en landsomfattande razzia förra hösten och flera personer greps i samband med det, hur utbredd drogen är i länet i dag har vi inte kunnat klarlägga.

- Vi såg en viss nedgång på antalet dödsfall i början på året men befarar att det kan ha vänt nu. Drogen kommer i vågor, säger säger Emil Eisersjö, chef för underrättelsesektionen vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.

Generellt burkar fentanyl bedömas vara 100 gånger starkare än morfin och 50 gånger starkare än heroin.

- Drogen är extremt svår att dosera. Det är högst troligt den drog som krävt flest människoliv på senare år, säger Emil Eisersjö.

Ny starkare drog via England

Drogen köps uteslutandet via nätet och inflödet av drogen kommer framförallt från Kina men en ny variant av drogen har också sålts via mellanhänder i England.

- Det vi har sett på senare tid är att en mycket stark variant av drogen som heter karfentanil har köpts in från England och den är 4 000-5 000 gånger starkare än heroin, säger Emil Eisersjö.

Drogen sänker andningsfrekvensen. De allra flesta som dött av fentanyl under de senaste åren har kvävts. De allra flesta har varit mellan 22 och 40 år gamla och män, enligt polisens nationella operativa avdelning, NOA.