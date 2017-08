Djurskötare allvarligt skadad i björnattack i Orsa Rovdjurspark

Björnen ska ha tagit sig in till 19-åringen när hen rengjorde björnarnas hägn.

– 10:27 fick vi samtal från SOS om en arbetsplatsolycka där en anställd vid parken blev attackerad av en björn som grävt sig in, tror vi, i hägnet, säger polisens presstalesman Stefan Dangardt.

Anders Blomquist, vd för Grönklittsgruppen, bekräftar för TT att en anställd blivit skadad i en björnattack.



-Han är tagen till sjukhus med ambulanshelikopter och var vid medvetande när han fördes iväg. Familjen som var med är oskadd, säger Blomquist till TT.

Det hela ska ha skett under en särskild aktivitet för gästerna, där man får följa med in i ett särskilt hägn och vara med vid djurskötsel.



Rovdjursparken utreder nu hur det kunde komma sig att björnen kommit in i hägnet.