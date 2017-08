Låt om en tuff tid tog Sisanda till riksfinal i P4 Nästa

Sisanda Nilsson och hennes låt "If this is love" vann den lokala finalen av P4 Nästa. Under söndagen avslöjades att hon tagits ut till den stora riksfinalen i Linköping.

- Jag blev överraskad, och är jätte-jätte-jätteglad, säger Sisanda och skrattar.

Sisanda är en sångerska och låtskrivare som ursprungligen kommer från en liten by i Sydafrika. Hon bor sedan 2014 i Östersund med sin man och deras nyfödda son.

Sisandas första singel "Indlela Yami" släpptes 2015 och spelas fortfarande flitigt i sydafrikansk radio. Under sin musikaliska karriär i det forna hemlandet har hon främst sjungit på modersmålet Xhosa - som blivit känt bland annat tack vare artisten Miriam Makeba, som för övrigt Sisanda delat scen med i början av sin karriär.

Till finalen i P4 Nästa har Sisanda tagit sig med sin låt "If this is love", med en text som inspirerats av en tuff tid i livet. Låten handlar om att aldrig ge upp och att kämpa hårt för att nå sina drömmar.

Nu väntar finalen i P4 Nästa, där Sisanda möter motstånd som utgörs av en bred musikalisk blandning. Allt från röststark gospelpop, rungande rock och storstadspräglad elektronika till rootsig country och mjuk världspop.

Den 26 augusti tävlar artisterna live i Linköping och i direktsändning i P4.