Robert Pettersson ställer in sitt Sommar i P1

Robert Pettersson har öppet berättat om sin sjukdom i bland annat SVT:s program Djävulsdansen.

- Jag är ledsen att jag inte kan medverka i år, men hoppas att jag får möjlighet att återkomma vid annat tillfälle, säger Robert Pettersson.

Robert Pettersson är sångare i bandet Takida som slog igenom stort med låten Curly Sue och har gett ut sju album. Han är även sångare i bandet Stiftelsen som har gett ut fyra album. Låten ”Vart jag än går” låg 40 veckor på Svensktoppen och tilldelades en Grammis för Årets låt.

- Vi är väldigt ledsna över att Robert Pettersson inte mår bra och att han inte kan fullfölja sitt Sommarvärdskap. Hans medverkan var efterlängtad av många. Vi önskar honom en snar bättring, säger Bibi Rödöö, programchef för Sommar i P1.

Skådespelaren, sångaren och komikern Henrik Dorsins uppskattade Sommarprogram från 2012 kommer att ersätta Robert Pettersson på fredag den 11 augusti.

- Henrik Dorsins Sommar blev väldigt uppskattat då det sändes, både av lyssnare och recensenter. Det är unikt i sitt slag. Henrik Dorsin sjunger alla sina specialskrivna låtar, programmet spelades in med fem musiker i studion och allt gjordes i princip på en tagning. Det är en varm, begåvad och underhållande radioföreställning. Väl värd en repris! säger Bibi Rödöö.

Om Henrik Dorsin

Mest känd som odräglige grannen Ove Sundberg i Solsidan, som 2012 fick nytt liv i Kontoret, den svenska versionen av The Office. Medverkat i humorprogrammen Extra Extra och Parlamentet och sjungit i musikalerna Spamalot, I hetaste laget och Singin’ in the Rain. Med humorgänget Grotesco hade han en hit med schlagerparodin Tingeling. Fick Povel Ramels Karamelodiktstipendium 2007.

År 2014 turnerade Dorsin med föreställningen Henrik Dorsin - näktergalen från Holavedsvägen, en "humorkonsert i två akter". Dorsin vann Kristallen 2014 som "Årets manliga skådespelare i en tv-produktion". Sedan 2014 driver han Scalateatern i Stockholm tillsammans med Michael Lindgren samt Conrad och Tova Nyqvist där han bl.a. har medverkat i föreställningen ”Grotesco på Scala”.

I sitt sommarprogram slår han ett slag för alla ”lillgamla människor därute” och till sin hjälp har han live-musiker med sig i studion, för att framföra all sång och musik själv.