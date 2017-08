Centerledare: Man delar familjens sorg

– Det är väldigt sorgligt. Det är ju dels en person som man känner personligt och en sådan framstädande gestalt inom politiken och för Jämtlands län. Man delar ju familjens sorg, säger Bosse Svensson, distriktsordförande för Centerpartiet i Jämtlands län.

Nils G Åsling, från Trångsviken i Krokoms kommun, somnade lugnt och stilla in natten mot i lördags, det hälsar familjen via sonen och riksdagsledamoten Per Åsling.

Nils G Åsling var ordförande i riksdagens finansutskott 1974-76, sen industriminister i Thorbjörn Fälldins regeringar 1976-1978 och 1979-1982.

Under den perioden hade han huvudansvaret för en omfattande omstrukturering av Sveriges basnäringar.

– Han gjorde ett enormt stort arbete och la grunden för stora förändringar i svensk näringslivspolitik. Regeringen som tillträdde 1976, under Thorbjörn Fälldin, bröt ett socialdemokratiskt maktinnehav som var unikt i Europa. Alla de som var med i den regeringen var ju med och gjorde nått som i politisk mening ansågs som omöjligt i Sverige, säger Bosse Svensson.

Åren 1963-69 arbetade Nils G Åsling som informationschef i Norrlands skogsägares Cellulosa AB (NCB) och hade åren 1983-92 ordförandeposten i Sveriges Föreningsbank.

Han växte upp i en lantbrukarfamilj som funnits på samma gård i flera generationer i Trångsviken. På olika sätt verkade han också för Jämtlands län och lämnar efter sig konkreta bevis på sitt engagemang, enligt Bosse Svensson.

– Om du tar Rödösundsbron som ett exempel, den hade inte funnits utan Nils G Åslings envetenhet, att se till att man fick bygga en bro med både statligt kapital och kapital från näringslivet. Det är bara ett exempel av många. Han lägger en fantastisk livsgärning bakom sig, säger Bosse Svensson.