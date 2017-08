Skåpbil körde in i folkmassa på La Rambla i Barcelona

Spaniens premiärminister Mariano Rajoy sa i ett tv-sänt tal vid midnatt att det som skedde var en jihadistisk terrorattack och att det är utlyst tre dagars landssorg.

Svensken Hampus Hagander var en av personerna som såg attacken.



– Det kommer en vit skåpbil i, jag vet inte vilken hastighet, men han gasade på som bara den och sedan svängde bilen rakt in på mittendelen av La Ramblan, körde rakt in i en folkmassa, körde väl in i kanske minst fem-tio personer.

Det misstänkta terrordådet inträffade vid 17-tiden på torsdagseftermiddagen. En skåpbil körde då in i folkmassorna på La Rambla, en välbesökt gågata i centrala Barcelona.

19-årige Hampus Hagander befann sig alltså vid platsen när skåpbilen körde in i folkmassorna. Han säger att det skenande fordonet utlöste panik, något som bekräftas av filmer från platsen.

Bland de dödade och skadade i attacken finns människor från minst 18 olika länder, enligt myndigheterna. (Se faktarura längst ner i artikeln.)

Det är ännu oklart vad vilka som ligger bakom det misstänkta terrordådet. Via propagandakanalen Amaq, påstår sig terrorgruppen IS staten ligga bakom dådet.

De spanska myndigheterna bekräftar att två personer har gripits. En av dem ska vara spansk medborgare från den spanska enklaven Melilla i Nordafrika som gränsar till Marocko, den andre ska vara marockansk medborgare. Ingen av dem, ska enligt polisen, vara skåpbilens förare, men en av dem misstänks för att ha hyrt skåpbilen.

Spanska medier rapporterar också att ytterligare en person skjutits ihjäl av polis.

Enligt polisen kan attacken på La Rambla ha koppling till en kraftig explosion i ett hus i Alcanar, drygt 20 mil sydväst om Barcelona, natten mot torsdagen, rapporterar nyhetsbyråer och spanska medier.



En person dödades i explosionen och flera skadades. Polisen misstänker att explosionen inträffade när personer i huset försökte tillverka en bomb. Den andre gripne i Barcelona misstänks ha varit med i huset i Alcanar.

Efter dådet har flera av världens ledare, bland annat statsminister Stefan Löfven och president Donald Trump, uttryckt sin sorg och bestörtning.

Ann Torngren på UD:s presstjänst, säger att man undersöker händelsen, och att det inte finns några uppgifter om skadade svenskar.

– Det som händer nu det är att vi aktivt följer den här händelsen, säger hon.