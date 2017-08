Sisanda: Låten handlar om att inte ge upp hoppet om kärleken

Årets finalist i P4 Nästa, Sisanda berättar om sin uppväxt i Sydafrika, om sin låt "If this is love" som hon tävlar med och bjuder på en liten ramsa på modersmålet Xhosa. Med sina klickljud är Xhosa mest känt från Miriam Makeba, som för övrigt Sisanda delat scen med i början av sin karriär.