Publiksuccé men ingen vinst för Sisanda

Publiken tog Sisanda till sina hjärtan när hon sjöng "If this is love" i den direktsända finalen av P4 nästa. Trots att det inte räckte till en vinst så var Sisanda nöjd direkt efter finalen.

Jag känner att jag har uppnått något och det är ett stort steg framåt sa Sisanda när hon pustade ut med sitt band i greenroom.



Vinnare av P4 nästa 2017 blev Sticko Per Larsson som representerade P4 Dalarna. Sticko Per fick också bonuspriset som innebär en plats i 2018 års Melodifestival.