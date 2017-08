Östersunds FK besegrade IFK Norrköping på bortaplan

Största farligheten i första halvleken skapades av Östersunds lagkapten Fouad Bachirou med ett bra skott utanför, men lagen gick till halvtidsvila med ställningen 0-0.

Länge verkade det som om matchen skulle sluta mållöst, men så satte Ken Sema ledningsmålet efter 71 minuters spel.

Matchen avslutades med sex minuters tilläggstid och det utnyttjade Gabriel Somi med att göra ÖFK:s segermål i 93:e minuten.

I och med dagens match har ÖFK besegrat IFK Norrköping i samtliga tre möten lagen emellan denna säsong – däribland i finalen i Svenska Cupen.

Här är TT:s text strax efter matchslut:

Fem raka matcher utan seger.



Nu är Östersund ett vinnande lag i allsvenskan igen.



De fick med sig 2-0 borta mot IFK Norrköping.



Tillbaka till allsvenskan igen efter den makalösa vändningen mot Paok som ledde till avancemang till Europa Leagues gruppspel. Då bytte Östersund ut fem spelare från startelvan när klubben reste söderut för match mot IFK Norrköping.



Jämtarna kom dessutom till matchen med fem raka matcher utan seger i allsvenskan. Nu kan Östersund jubla igen efter att ha rafsat med sig tre poäng från Östgötaporten.



"Svårt att ha samma tempo"



Första halvlek blev en chansfattig historia. Närmast kom Eric Smith för Norrköping när han tryckte iväg ett skott, efter passivt Östersunds försvar, som smet tätt utanför Aly Keitas högra stolpe. Sedan kombinerade Fouad Bachirou och Ken Sema vackert med varandra men Bachirous avslut gick en bit över. Halvleken förhöll sig mållös.

-Det är svårt att ha samma tempo som vi haft i de andra matcherna. Det är lite brist på energi. Så är det när man spelar så här mycket, sade Saman Ghoddos till C More i halvtid.



Spräckte nollan



Det skulle dröja fram till att 20 minuter kvarstod av matchen innan nollan spräcktes. Östersunds mittback Ronald Mukiibi kom fram på högerkanten och skickade in bollen framför Norrköpings mål. Där, efter lite om och men, fick Ken Sema fram en fot och fixade ledningen till Östersund.



IFK Norrköpings anstormning efter målet gav inte någon utdelning, utan Östersund försvarade ledningen väl och kunde på tilläggstid göra 2-0 efter att Gabriel Somi dundrat in den bakom målvakten David Mitov Nilsson.



Härnäst väntar AFC Eskilstuna på hemmaplan för Östersund. Norrköping möter Jönköpings Södra borta.





