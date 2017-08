Friande dom om misstänkt barnvåldtäkt överklagas

Mannen misstänks för tre fall av våldtäkt mot ett och samma barn under maj månad. Enligt åtalet rör det sig om samlag och andra sexuella handlingar mot ett barn under 15 år som ska ha skett under maj månad i år.

Han häktades i juli i år, men släpptes efter tingsrättens frikännande i början av augusti. Domstolen bedömde barnets berättelse om händelserna vara tillförlitliga men ansåg att det fanns problem med tidsangivelserna.

Ansvarige åklagaren Eva Lena Rimér har nu överklagat domen till hovrätten.

– Det som händer närmast är att tingsrätten kontrollerar att skrivelsen har kommit in i tid. Den ska sedan skickas till hovrätten och försvararen ska också ge sin syn på saken, säger Eva Lena Rimér.

Enligt åklagaren kommer en närstående till barnet, vilken tidigare har tvekat över att vittna, att avlägga vittnesmål i samband med rättegången i hovrätten.

Mannen har hela tiden förnekat brott. Han har inte begärts häktad igen av åklagaren.