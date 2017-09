Säker seger för ÖFK mot Eskilstuna

Första halvlek inleddes med ett ÖFK som hade bestämt sig för att dominera matchen. Ändå var det Eskilstuna som hade en jättechans genom ett friläge för Mohamed Buya Turay. Fri med Aly Keita lyckades han ändå inte lägga bollen förbi Östersundsmålvakten. Istället var det backen Tim Björkström i ÖFK som petade in bollen efter ett inspel av Ken Sema.

I andra halvlek fortsatte ÖFK med instick in till löpande forwardspelare, men 2-0 målet ville inte komma. Först när inbytte Saman Ghoddos kom in, kunde han efter mycket vackert väggspel med Johan Bertilsson lugnt placera in ett skott, otagbart för annars duktige målvakten Alireza Haghighi i AFC Eskilstuna.

Och sen kom förlösningen för Johan Bertilsson när han stötte in 3-0 efter ännu ett inlägg från Ken Sema.

På torsdag väntar nu första matchen i Europa Leagues gruppspel för ÖFK. Laget åker till Ukraina för att möta Luhansk i Lviv.

Artikeln uppdateras med text och intervju.