Östersunds FK överlägsna mot Sirius

Östersund har skördat stora framgångar i årets upplaga av Europa League där man bland annat slog ut turkiska storlaget Galatasaray. Men för Europacupspel även nästa säsong krävs att laget är topp-tre när allsvenskan avslutas senare i höst. Segern med 5–0 borta mot Sirius betyder att laget är tre poäng bakom tabelltrean Häcken.

Dagens seger mot Sirius säkrades redan i den första halvleken och betyder att tabellfemman Östersund är tre poäng bakom Häcken som innehar den viktiga tredjeplatsen.

Saman Ghoddos punkterade matchen i den 35:e minuten när han förvaltade en straff han själv tilldömts och gjorde 3–0 för gästerna. Anfallaren placerade bollen till vänster om målvakten Joshua Wicks som gick åt fel håll.

Dessförinnan hade Sirius jobbat sig in i matchen men i samma veva prickade samme Ghoddos in 2–0 för Östersund. Ken Sema vek in från kanten och levererade inlägget som Ghoddos fick pannan på.

Framspelaren Ken Sema blev också målskytt redan fyra minuter in i matchen. Han bröt sig in i straffområdet och sköt ett lågt skott som letade sig in till vänster om hemmamålvakten.

Östersund vann med hela 5–0 efter två mål i den andra halvleken där Johan Bertilsson blev matchens sista målskytt i den 86:e minuten.

För Sirius, som ligger kvar på sjunde plats, var det femte raka matchen utan seger på hemmaplan.