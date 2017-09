Nu invigs skidtunneln i Gällö

Bengt Flykt som är bolagets VD berättar att vägen fram till invigningen varit lite krokig. Arbetet blev försenat och det har varit strid om fakturor.

– Mycket har gått jättebra. Tyvärr så blev inte entreprenaden klar i tid. Vi fick in snön väldigt sent och det hann tina, så vi fick inte in den mängd snö som vi hade hoppats på, säger han.

Nu har vi snö och vi har spår.

Ett strömavbrott i somras orsakade plusgrader i tunneln när åskan slog ned vilket också tärde på snötäcket då kylanläggningen slogs ut, men nu går det att åka skidor i tunneln.

– Nu har vi snö och vi har spår, säger Bengt Flykt.

Det finns inte snö till full banlängd, vilket är 1 400 meter, så det blir lite kortare bana vid invigningen då besökare får möjlighet att prova på skidspåren. Även en del kända skidprofiler kommer till invigningen.

Skidtunneln har hittills kostat 36 miljoner kronor.