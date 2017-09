Tina Moe direkt in på P4-toppens förstaplats

Ring och rösta fram till torsdag 5/10, kl. 13.



1. Tina Moe - Så länge jag finns kvar 099-501 31

127 p (ny) Förra veckan: utmanare

2. Long Line of Loosers - Guided by ghosts 099-501 32

119 p (2 v) Förra veckan: 1:a

3. Dan Hellströms Projekt X? - Ensamhet 099-501 33

79 p (8 v) Förra veckan: 2:a

4. Zimzalabim - Kärleken ger kärleken tar 099-501 34

68 p (3 v) Förra veckan: 3:a

5. Arnberg - The Highest Mountain 099-501 35

57 p (3 v) Förra veckan: 5:a

Utmanare:

6. State of Head - Cardinal frustration 099-501 36

Utanför listan:

Orkid - Only if you want to

50 p (1 v) Förra veckan: 4:a

Rösta på din favorit. Telefonnumret till respektive artist finns i listan ovan. Det kostar 1 kr + ev. trafikavgift.